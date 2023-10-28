Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Gazze tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belta haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İsrail'e yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, "İsrail de uluslararası hukuka tam olarak bağlı olmayan bir şekilde tepkisinin acımasız olacağını ve Hamas'ı yok edeceğini kamuoyuna duyurdu. Gazze'yi ve sivil nüfusunu yok etmeden Hamas'ı yok etmek mümkün değil." diye konuştu.

Bölgede çatışmanın durması ve Gazze halkına insani yardımların yapılması gerektiğini kaydeden Lavrov, "Eğer Gazze yok edilirse, 2 milyon sakini sürülürse, bu yüzyıllarca olmasa da onlarca yıl sürecek bir felaket yaratacaktır." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları sebebiyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.