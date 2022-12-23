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Rus sözcüsünden Zelenskiy'e: Batının O. çocuğudur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin ABD ziyareti sonrasında Zelenskiy "Zelenskiy, Batı'nın o***u çocuğudur." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:02
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan Vladimir Zelenskiy'e: Batının O. çocuğudur

Rus sözcüsünden Zelenskiy'e: Batının O. çocuğudur
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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubatta başlayan savaş sahada devam ediyor.

Savaş sonrasında taraf olan ülkeler ve iki ülke arasında olan ilişkilerin bozulmasıyla tüm dünyanın dengesinin değişti.

Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu vazifesi görmesi tüm dünyanın gündeminde yer aldı.

Bir diğer yandan savaşın başından beri Ukrayna'ya yapılan Batı yardımları çok konuşuldu.

ABD YOLCULUĞU BAŞLADI

Ensonhaber'in haberine göre savaşın başından beri ülkesinden ayrılmayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelensky ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı.

ZELENSKİ'YE KÜFÜR

Bunun üzerine Rusya'dan bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, basın açıklamasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’e küfür etti.

"BATININ O.. ÇOCUĞUDUR"

Zaharova, yaptığı açıklamada,"Zelensky, Batı'nın o***u çocuğudur." dedi.

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Süleyman
23.12.2022 16:19
Seviyorum bu kadını. Doğru söylüyor. Batının uşağı olmamak lazım. Deniz Gezmi ve arkadaşları, ışıklar içinde uyuyun.  
 
Misafir
23.12.2022 16:16
Kibar olmamış, durum tespiti daha diplomatik dille yapılabilirdi.  
 
Kamel Ketyemez
23.12.2022 16:14
Sen nesin? Ülken işgalci. Rusya'yı bir ruh hastası ve şizofren yönetiyor. Sen ve senin gibiler onun yalaması.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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