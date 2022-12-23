Rus sözcüsünden Zelenskiy'e: Batının O. çocuğudur

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubatta başlayan savaş sahada devam ediyor.

Savaş sonrasında taraf olan ülkeler ve iki ülke arasında olan ilişkilerin bozulmasıyla tüm dünyanın dengesinin değişti.

Türkiye'nin iki ülke arasında arabulucu vazifesi görmesi tüm dünyanın gündeminde yer aldı.

Bir diğer yandan savaşın başından beri Ukrayna'ya yapılan Batı yardımları çok konuşuldu.

ABD YOLCULUĞU BAŞLADI

Ensonhaber'in haberine göre savaşın başından beri ülkesinden ayrılmayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladamir Zelensky ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yaptı.

ZELENSKİ'YE KÜFÜR

Bunun üzerine Rusya'dan bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, basın açıklamasında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’e küfür etti.

"BATININ O.. ÇOCUĞUDUR"

Zaharova, yaptığı açıklamada,"Zelensky, Batı'nın o***u çocuğudur." dedi.