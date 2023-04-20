Rusya Futbol Birliği'nden Orta Asya'ya ret

Rusya Futbol Birliği (RFS) Genel Sekreteri Maksim Mitrofanov, Rusya Milli Futbol Takımı'nın Orta Asya Futbol Federasyonu'nun (CAFA) dostluk turnuvasına katılmayı reddettiğini söyledi.



"KATILMAK İSTİYORDUK"

Gazetecilere verdiği demeçte, Rus Milli Takımı'nın Orta Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası'na katılmayacağını ifade eden Mitrofanov, "CAFA'ya resmi yazı gönderdik, arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Bir takım organizasyonel sıkıntılarımız var. Bu nedenle reddetmek zorunda kaldık. Oyuncuların üzerinde büyük bir yük olduğu ile ilgili sorular var. Katılmayı istiyorduk. Ancak olmadı" diye konuştu.



HAKEMLER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Mitrofanov, Rusya'nın hakem seviyesinde turnuvaya katılabileceğine de vurgu yaparken, organizatörlerin hakemlik konusunda Rusya'dan yardım istemesi halinde Rus hakemleri için de turnuvanın önemli bir deneyim olacağını, bu öneriyi değerlendireceklerini sözlerine ekledi.



TACİKİSTAN RUSYA'YI BİLDİRMİŞTİ

Mart ayında Tacikistan Futbol Federasyonu (FFT) Basın Sözcüsü Faridun Saliev, Rus resmi haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Rus A Milli Futbol Takımı'nın Orta Asya Futbol Federasyonu'nun (CAFA) düzenleyeceği şampiyonada yer alacağını bildirmişti. Şampiyona 9-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yılın aralık ayında FIFA ve UEFA tarafından uluslararası spor müsabakalarından men edilen Rusya, Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) katılmak için görüşmelere başlamıştı.



RUSYA UEFA'DAN AYRILABİLİR

Rusya Futbol Birliği (RFS) Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) ayrılmayı düşündüklerini bildirdi. Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte video konferans yoluyla UEFA'dan ayrılma seçeneklerini değerlendireceklerini belirtirken, kararın 27 Aralık Salı günü alınabileceği sinyali verdi.



EURO 2024 ELEMELERİNE KATILAMAMIŞTI

28 Şubat'ta UEFA ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rus kulüpleri ve Rus Milli Takımlarının uluslararası müsabakalara katılmasını askıya almıştı. Rus Milli Takımı, Katar'daki Dünya Kupası elemelerinden men edilmiş, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme aşaması kurasına katılamamıştı. (DHA)