Rusya Futbol Birliği'nden Orta Asya'ya ret

Rusya Futbol Birliği, Milli takımlarının Orta Asya Futbol Federasyonu'nun dostluk turnuvasına katılmayı reddettiğini açıkladı

Rusya Futbol Birliği'nden Orta Asya'ya ret

Rusya Futbol Birliği (RFS) Genel Sekreteri Maksim Mitrofanov, Rusya Milli Futbol Takımı'nın Orta Asya Futbol Federasyonu'nun (CAFA) dostluk turnuvasına katılmayı reddettiğini söyledi.

"KATILMAK İSTİYORDUK"
Gazetecilere verdiği demeçte, Rus Milli Takımı'nın Orta Asya Futbol Federasyonu Şampiyonası'na katılmayacağını ifade eden Mitrofanov, "CAFA'ya resmi yazı gönderdik, arkadaşlarımıza teşekkür ettik. Bir takım organizasyonel sıkıntılarımız var. Bu nedenle reddetmek zorunda kaldık. Oyuncuların üzerinde büyük bir yük olduğu ile ilgili sorular var. Katılmayı istiyorduk. Ancak olmadı" diye konuştu.

HAKEMLER DE DEĞERLENDİRİLECEK
Mitrofanov, Rusya'nın hakem seviyesinde turnuvaya katılabileceğine de vurgu yaparken, organizatörlerin hakemlik konusunda Rusya'dan yardım istemesi halinde Rus hakemleri için de turnuvanın önemli bir deneyim olacağını, bu öneriyi değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

TACİKİSTAN RUSYA'YI BİLDİRMİŞTİ
Mart ayında Tacikistan Futbol Federasyonu (FFT) Basın Sözcüsü Faridun Saliev, Rus resmi haber ajansı RIA Novosti'ye verdiği demeçte, Rus A Milli Futbol Takımı'nın Orta Asya Futbol Federasyonu'nun (CAFA) düzenleyeceği şampiyonada yer alacağını bildirmişti. Şampiyona 9-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yılın aralık ayında FIFA ve UEFA tarafından uluslararası spor müsabakalarından men edilen Rusya, Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) katılmak için görüşmelere başlamıştı.

RUSYA UEFA'DAN AYRILABİLİR
Rusya Futbol Birliği (RFS) Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) ayrılmayı düşündüklerini bildirdi. Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte video konferans yoluyla UEFA'dan ayrılma seçeneklerini değerlendireceklerini belirtirken, kararın 27 Aralık Salı günü alınabileceği sinyali verdi.

EURO 2024 ELEMELERİNE KATILAMAMIŞTI
28 Şubat'ta UEFA ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rus kulüpleri ve Rus Milli Takımlarının uluslararası müsabakalara katılmasını askıya almıştı. Rus Milli Takımı, Katar'daki Dünya Kupası elemelerinden men edilmiş, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme aşaması kurasına katılamamıştı. (DHA)

Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi Spor
Fiorentina öldü öldü dirildi. Lech Poznan'ı eledi
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor Spor
Karanlık tünelde ışık arayan takım: Trabzonspor
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu? Siyaset
Mansur Yavaş: Hani İstanbul, Ankara gidince Mekke gidiyordu? Kudüs gidiyordu?
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı Dünya
Meksika'da motoru alev alan yolcu uçağı acil iniş yaptı
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu