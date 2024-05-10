Rusya Harkov'u vurdu: 2 yaralı

Rusya, S-300 füzesiyle Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentini dün gece saatlerinde vurdu. Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov olaya dair açıklama yaptı.

Terekhov, yaptığı açıklamada, saldırıda 11 yaşında bir çocuk ile 72 yaşında bir kadının yaralandığını ifade ederken, yangın çıkan 3 evden 2'sinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi

26 EVDE HASAR OLUŞTU

Toplam 26 yapıda hasar oluştuğunu ifade eden Terekhov, bölgedeki 80 hanenin elektriksiz kaldığını, 4 evde ise elektik kesintisi yaşandığını aktardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin alevleri kontrol altına aldığı öğrenilirken, Rusya, mart ayından bu yana Ukrayna'ya yönelik füze ve dron saldırılarını artırdı.