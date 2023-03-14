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Putin hava savunma sistemleri için ormanları katlediyor

Rus lider Vladimir Putin dışarıdan gelecek tehlikeleri önlemek adına daha fazla hava savunma sahası açmak için Moskova yakınlarındaki ormanları yok ediyor.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 09:00
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Rusya hava savunma sahası için ormanları kesiyor

Putin hava savunma sistemleri için ormanları katlediyor
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Ukrayna ile 1 yıldan uzun süredir savaşan Rus Lider Putin, ülkesini korumak adına devasa ormanları keserek hava savunma sahası açıyor.

The Sun’un haberine göre Moskova'nın Kuryanovo yakınlarına S-400 füze savunma sistemleri kurmak için büyük ormanlık alanlar kesiliyor.

Ukrayna saldırı uçaklarının Rusya yakınlarında uçması, Rusya’nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesine neden oldu.

Daha önce Rusya’nın farklı bölgelerine konuşlandırılan S-400 ve Pantsir S-1 gibi hava savunma sistemleri Rusya Savunma Bakanlığı binasının çatısı ve Putin’in resmi karargahı gibi stratejik yerlere yerleştirilmişti.

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