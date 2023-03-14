Putin hava savunma sistemleri için ormanları katlediyor

Ukrayna ile 1 yıldan uzun süredir savaşan Rus Lider Putin, ülkesini korumak adına devasa ormanları keserek hava savunma sahası açıyor.
The Sun’un haberine göre Moskova'nın Kuryanovo yakınlarına S-400 füze savunma sistemleri kurmak için büyük ormanlık alanlar kesiliyor.
Ukrayna saldırı uçaklarının Rusya yakınlarında uçması, Rusya’nın hava savunma sistemlerini güçlendirmesine neden oldu.
Daha önce Rusya’nın farklı bölgelerine konuşlandırılan S-400 ve Pantsir S-1 gibi hava savunma sistemleri Rusya Savunma Bakanlığı binasının çatısı ve Putin’in resmi karargahı gibi stratejik yerlere yerleştirilmişti.