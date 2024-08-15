Rusya ilanla hendek kazıcı arıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya ilanla hendek kazıcı arıyor

Rus güçlerinin geçen hafta gerçekleştirdiği ani saldırının ardından ilerleyen Ukrayna askerlerini durdurmakta zorlanması üzerine, son günlerde Kursk bölgesinde siper kazıcıları ve inşaat işçileri için çok sayıda iş ilanı internette yer aldı.

Avito isimli Rus ilan sitesinde hendek kazıcıları için en az 30 ilan bulunduğu ve belirtilmeyen bir çalışma süresi için 371.000 rubleye yani 4.000 dolara kadar teklif verildiği görüldü.

Avito şirket sözcüsü RBC adlı haber sitesine yaptığı açıklamada söz konusu ilanların kısa bir süre sonra kaldırıldığını açıkladı. Şirket, listelemeler hakkında Rusya Savunma Bakanlığı'na da gerekli bilgilerin ulaştırıldığını söyledi.

Rus sosyal medya sitesi VKontakte'de yayınlanan hendek kazma ilanlarından birinin eleman alım görevlisi, The Moscow Times'a telefonla yaptığı açıklamada "Acil olarak çok sayıda insana ihtiyaç var" dedi.

İşe alım uzmanına göre, inşaat şirketi 5.000 ila 7.000 ruble yani 56 - 79 dolar arasında değişen günlük ücretler sunuyor ve hafta sonları izin için pazarlık yapma olanağı da mevcut.

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