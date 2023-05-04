Rusya ile ABD karşı karşıya geldi. Peskov saldırının arkasında ABD var dedi

Kremlin'e yapılan ancak başarısız olan İHA saldırısının yankıları sürerken Peskov yaptığı açıklamada ABD'yi suçladı.

Rusya ile ABD karşı karşıya geldi. Peskov saldırının arkasında ABD var dedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kremlin Sarayı'na düzenlenen İHA saldırısının arkasında ABD'nin olduğuna işaret ederek, "Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev’de değil, Washington’da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor" dedi.

''KİEV VE WASHİNGTON'UN BU SALDIRIYI REDDETMESİ SAÇMALIK''

Kremlin Sarayı'na Ukrayna tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen İHA saldırısının yankıları sürüyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıdan ABD'yi sorumlu tuttu. ABD ve Ukraynalı bazı yetkililerin saldırıların “düzmece” olabileceğine yönelik ifadelerine değinen Peskov, "Kiev ve Washington'un bu saldırıyı reddetmesi saçmalık. Böyle saldırılara ilişkin kararlar Kiev’de değil, Washington’da alınıyor. Kiev sadece kendisine söyleneni yapıyor” dedi.

Kiev'in saldırılarda ABD'den gelen istihbarat verilerine göre hareket ettiğini söyleyen Peskov, "Moskova, saldırı hedeflerinin Kiev tarafından değil de Washington tarafından belirlendiğini biliyor. Bunun gayet farkındayız. ABD, saldırı noktasını belirliyor, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saldırıyı yapıyor. Her zaman Kiev'in hedef belirleme hakkı bulunmuyor. Bu talimat genellikle okyanus ötesinden veriliyor. Washington bunu bildiğimizi açıkça anlamalı" ifadelerini kullandı.

İHA SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Peskov, Rusya'nın saldırıya vereceği yanıtla ilgili farklı seçenekleri değerlendirdiğini söyleyerek, "Herhangi bir ayrıntı veremem. Her halükarda ülkemizin çıkarları doğrultusunda düşünülmüş atılacak uygun adımlardan bahsedebiliriz” diye konuştu.

Saldırı sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi sorulan Peskov, "Böyle zor, aşırı durumlarda Başkan'ın (Putin) değerlendirmelerinde, verdiği emirlerde her zaman sakin, aklı başında ve net olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda değişen bir şey yok" dedi. Peskov ayrıca, Putin'in Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmadığını, İHA saldırılarıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

''PLANLI BİR TERÖRİST SALDIRISI''

Kremlin Basın Servisinden dün yapılan açıklamada, Kremlin Sarayı'na gece saatlerinde Ukrayna tarafından 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğu, İHA’ların etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Saldırı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik suikast girişimi" ve "planlı bir terör saldırısı" olarak nitelendirilmişti.

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