Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Kaynak: AA
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı, Kursk bölgesinde esir alınan 115 Ukrayna askeri ile 115 esir Rus askerinin takas edildiğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı. Esir takası yapıldı.

Bakanlık, Kursk bölgesinde esir alınan 115 Ukrayna askeri ile 115 esir Rus askerinin takas edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucunda Kursk bölgesinde esir alınan 115 Rus askeri personelinin Kiev’in kontrolündeki bölgelerden iade edildiği belirtildi. Karşılığında 115 Ukrayna askerinin teslim edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, değişimin insani arabuluculuk yapan Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Değişimin ardından tüm Rus askeri personeli Belarus'ta bulunuyor ve burada akrabalarıyla temas kurma fırsatına sahip oluyor. Askerler tedavi ve rehabilitasyon için Rusya’ya gidecek.” ifadeleri kullanıldı.

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