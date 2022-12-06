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Rusya ile Ukrayna savaşında 120 asker takas edildi

Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler sonuç verdi. Yapılan anlaşma sonucunda toplam 120 asker karşılıklı olarak iade edildi.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 18:56
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Rusya ile Ukrayna savaşında 120 asker takas edildi

Rusya ile Ukrayna savaşında 120 asker takas edildi
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İHA
Rusya ve Ukrayna arasında süren esir takası müzakerelerinde toplam 120 asker karşılıklı olarak taraflara iade edildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "6 Aralık’ta bir müzakere sürecinin sonucunda, Kiev rejiminin kontrolünde bulunan topraklardan, ölüm tehlikesi ile karşı karşıya olan 60 Rusya askeri geri döndürülmüştür. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar serbest bırakılan Rus askerlerini tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya sevk edecek. Serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanacak" ifadeleri kullanıldı.


Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan görüntülerde Rus askerleri evlerine dönecekleri için mutlu olduklarını ve her şeyin yolunda gittiğini belirtiyor.
Gerçekleşen esir takasına dair Ukrayna adına açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise, "Başarılı bir mahkum değişimi daha. Silahlı Kuvvetler Günü'nde 58'i erkek 2'si kadın olmak üzere 60 savunucu eve dönüyor" dedi. Yermak, dönen askerlerden 14'ünün Azovtsal savunucusu olduğunu belirtti.
Rusya ve Ukrayna arasında geçtiğimiz Kasım ayı sonlarında birçok kez esir takası gerçekleştirilmişti. Son olarak geçtiğimiz 1 Aralık'ta yapılan esir takasında toplam 100 asker serbest bırakılmıştı.

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