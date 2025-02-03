Rusya imalat sektöründe yüzler gülüyor

Ocak 2025’te S&P Global Rusya İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık ayındaki 50,8 seviyesinden 53,1’e yükselerek geçen yılın temmuz ayından bu yana en hızlı büyümeyi kaydetti. Bu artış, üretim ve yeni siparişlerdeki güçlü yükselişten kaynaklandı. Ancak, büyüme büyük ölçüde iç talebe dayalı gerçekleşti. İhracat siparişleri son altı ayda ilk kez düşüş gösterdi.

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İmalat sektöründeki firmalar, artan talebi karşılamak amacıyla istihdamlarını hafifçe artırırken, bekleyen işlerde yeniden büyüme görüldü. Tedarik zinciri sorunları ise devam etti; tedarikçilerin performansı daha da kötüleşirken, teslimat sürelerindeki gecikmelerin şiddeti bir miktar azaldı.

Fiyatlar cephesinde, işletme maliyetleri tarihsel olarak yüksek seviyelerde arttı. Bu durum, tedarikçi ve ulaşım maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandı ve nihayetinde satış fiyatlarının da hızla artmasına neden oldu. Ücret enflasyonu, Ekim 2023’ten bu yana ikinci en yüksek seviyesine ulaştı ve seri ortalamasını aştı.

Önümüzdeki döneme dair beklentiler ise olumlu seyrediyor. Şirketlerin yatırım planları ve müşteri talebindeki artış beklentisi, iş dünyasında güveni güçlendirdi. Bu iyimserlik, imalat sektöründeki büyümenin önümüzdeki aylarda da devam edebileceğine işaret ediyor.