Rusya ithalatın ruble rekoru

Rusya Merkez Bankası paylaştığı veriler kapsamında, ruble ve bazı yabancı para birimlerinin dış ticarette kullanım oranlarına dair bilgilere yer verildi.

Bu verilere göre, Rusya'nın Avrupa'dan ithalatında rublenin payı haziranda bir önceki aya kıyasla 4,3 puan artarak yüzde 58,7'ye, Afrika'dan ithalatında da 9,3 puan artarak yüzde 54,1'e yükseldi.

İlgili bölgelerde yaşanan artışlarla Rusya'nın ithalatında rublenin payı haziranda yüzde 42,9 ile rekor düzeyi gördü.

Ülkenin ihracatında da rublenin payı haziranda bir önceki aya kıyasla 5,8 puan değerlenerek yüzde 43'e çıktı.

Paylaşılan veriler kapsamında Rusya'nın dış ticaretinde dolar ve euronun payı ise haziranda mayısa oranla yüzde 20,1'den 18,3'e indi.

Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları sebebiyle dış ticaretinde "zehirli" olarak değerlendirdiği dolar ve avronun payını azaltmaya çalışıyor.