Rusya, Kazakistan'da termik santraller inşa edecek

Satkaliyev, Kökşetav şehrinde bu yıl termik bir santral inşaatına başlanacağını bildirdi. Semey ve Öskemen (Ust Kamenogorsk) şehirlerinde de santral inşası planlandığını fakat fizibilite çalışmalarının henüz neticelenmediğini belirttikten sonra tesislere yönelik fizibilite çalışmalarının yıl sonuna kadar onaylanması ve önümüzdeki yıl planlandığı gibi inşaata başlanmasını umduğu söyledi.

19. Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nda Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin, Rusya'nın Kazakistan'da üç termik santral inşa edeceğini bildirmişti.