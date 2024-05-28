Rusya, Kazakistan'da termik santraller inşa edecek

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya, Kazakistan'da termik santraller inşa edecek

Kazakistan Enerji Bakanı Almassadam Satkaliyev, Rusya'nın Kazakistan'da inşa edeceği termik santralleri ve inşa edileceği tarihleri açıkladı.

Satkaliyev, Kökşetav şehrinde bu yıl termik bir santral inşaatına başlanacağını bildirdi. Semey ve Öskemen (Ust Kamenogorsk) şehirlerinde de santral inşası planlandığını fakat fizibilite çalışmalarının henüz neticelenmediğini belirttikten sonra tesislere yönelik fizibilite çalışmalarının yıl sonuna kadar onaylanması ve önümüzdeki yıl planlandığı gibi inşaata başlanmasını umduğu söyledi.

19. Bölgelerarası İşbirliği Forumu'nda Kazakistan Başbakan Yardımcısı Serik Zhumangarin, Rusya'nın Kazakistan'da üç termik santral inşa edeceğini bildirmişti.

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