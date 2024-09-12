Rusya, Kursk bölgesinde 10 yerleşim birimini geri aldı

Ukrayna ordusunun Rus sınırını geçmesiyle başlayan şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya'nın karşı saldırıya geçtiği belirtiliyor.

Rus Savunma Bakanlığı, son iki gündeki operasyonlarda Apanasovka, Byakhovo, Vishnyovka, Viktorovka, Vnezapnoye, Gordeyevka, Krasnooktybrskoye, Obukhovo, Snagost ve Desyaty Oktyabr yerleşim birimlerinin geri alındığını açıkladı.

Ayrıca, Ukrayna'nın Fanaseyevka ve Snagost yönündeki iki karşı saldırısı ve Olgovka yönündeki saldırı girişimi engellendi.

Ukrayna ordusunun son dönemde 300'den fazla asker ve 24 zırhlı araç kaybettiği bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın karşı saldırı eylemlerine başladığını doğruladı.