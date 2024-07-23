Rusya: Limandaki feribota İHA ile saldırıldı

Kaynak: AA
Rusya: Limandaki feribota İHA ile saldırıldı

Rusya’nın Krasnodar bölgesi Valisi Veniamin Kondratyev, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, Kafkas limanındaki bir feribota insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını bildirdi.

Kondratyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna yönetiminin Krasnodar bölgesi topraklarına terör saldırısı düzenlediğini belirterek, “Ukrayna ordusu Kafkas limanında bu sabah bir feribota İHA saldırısı düzenledi.” ifadelerini kullandı.

Saldırıda çıkan yangının yayılma tehlikesinin bulunmadığını belirten Kondratyev, saldırı sonucunda mürettebat ve liman çalışanlarından ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

TASS haber ajansının, Rusya Acil Durum Bakanlığının yerel yetkililerine dayandırarak verdiği haberde, saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, beş kişinin yaralandığı ifade edildi.

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