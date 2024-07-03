Rusya Merkez Bankasının takas hacminde rekor

Kaynak: AA
Rusya Merkez Bankasının takas hacminde rekor

Rusya Merkez Bankasının Çin'in para birimi yuan cinsinden takas hacmi günlük 19,5 milyar rubleyle (yaklaşık 2,7 milyar dolar) rekor seviyeye yükseldi.

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, bankanın dünkü yuan takas hacmi 17,9 milyar ruble seviyesinde oldu.

Bugünkü yuan takas hacmi ise 19,5 milyar rubleye yükselirken, böylece bankanın Ocak 2023'ten beri gerçekleştirdiği günlük yuan takaslarında rekor düzeyi gördü.

Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları sebebiyle 13 Haziran'dan bu yana dolar ve euro cinsinden yapılan işlemleri sonlandırmıştı.

Rusya Merkez Bankası da söz konusu yaptırımlar sonrasında günlük yuan takas limitini iki kat artırmış halde.

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