Rusya, Moskova'ya yönelik Ukrayna'nın İHA saldırısını durdurduklarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından başkent Moskova’daki bir tesise insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırının engellendiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Rusya, Moskova'ya yönelik Ukrayna'nın İHA saldırısını durdurduklarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Moskova topraklarındaki bir tesise İHA ile saldırı gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.

Söz konusu İHA’nın Moskova'nın batısındaki ormanlık alana düşürüldüğü ve saldırının engellendiği aktarıldı. İHA’nın düşürüldüğü sırada can kaybı veya hasar meydana gelmediği vurgulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İHA’nın düşürüldüğü bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.

HAVALİMANI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Rus haber ajansları ise sabah saatlerinde Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda uçuşların durdurulduğunu, hava sahasının geçici olarak kapatıldığını aktardı. Havaalanından yapılan açıklamada, "Havaalanının kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı Vnukovo'da uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi. Güvenlik gerekçeleriyle uçuşların bir kısmı diğer havalimanlarına yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı. Havalimanının daha sonra normal faaliyetlerine başladığı duyuruldu.

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