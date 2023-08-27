Rusya Prigojin'in öldüğünü doğruladı

Wagner lideri Prigojin'in de içinde olduğu uçağın Moskova yakınlarında düşmesi olayı hala dünya çapında konuşulurken Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Araştırma Komitesi, “Genetik test sonuçları, uçaktaki 10 kişinin de kimliklerini tespit etmemize imkan sağladı. Geçen hafta çarşamba günü yaşanan uçak kazasında Wagner’in kurucusu Evgeni Prigojin’in de aralarında olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi” dedi.

RUS ORDUSU MU DÜŞÜRDÜ?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.