Rusya saldırısı Trump'ın bu sözlerini hatırlattı: IŞİD'i Obama kurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Rusya saldırısı Trump'ın bu sözlerini hatırlattı: IŞİD'i Obama kurdu
Rusya'daki katliamı IŞİD'in üstlenmesi, ABD eski Başkanı Donald Trump'ın 2016'da Obama'ya yaptığı suçlamasını yeniden gündeme taşıdı.

Rusya'daki korkunç katliamda, "IŞİD'in parmağı var" iddiası, 2016 Amerika seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump'un Florida'da yaptığı bir konuşmasını hatırlattı.

Trump, o zamanın ABD Başkanı Barack Obama'yı "IŞİD'in kurucusu", Demokrat Parti'nin Adayı rakibi Hillary Clinton'ı da "IŞİD'in kurucu ortağı" diye tanımlamıştı.

Trump Florida mitinginde IŞİD için "Başkan Obama'yı onurlandırıyorlar. Obama IŞİD'in kurucusu" dedi ve Clinton'a da "kurucu ortak" dedi.

Clinton'ın sözcüsü ise, Trump'ın ABD'yi "aşağıladığını" söyleyerek yanıt verdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi konuştuğunu söyledi.

Trump, sözlerinin arkasında durdu ve Obama ile Clinton'ı IŞİD'in "en değerli oyuncuları" diye tanımladı.

Son Haberler
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'de eğitim uçuşu Gündem
Hava Kuvvetlerinden Akdeniz'de eğitim uçuşu
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı Spor
Dünya yıldızı emekli oldu. Fenerbahçe'de de oynamıştı
Son dakika… Balıkesir’de deprem Gündem
Son dakika… Balıkesir’de deprem
Kadınlara "Neden oruç tutmuyorsunuz" dedi dayağı yedi. Cami avlusunda oruç provakasyonu Gündem
Kadınlara "Neden oruç tutmuyorsunuz" dedi dayağı yedi. Cami avlusunda oruç provakasyonu
TBMM fitness antrenörü arıyor. Çeşitli branşlarda 157 işçi alınacak Gündem
TBMM fitness antrenörü arıyor. Çeşitli branşlarda 157 işçi alınacak
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu Spor
Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması. Ahmet Ketenci yapılan görüşmeleri açıkladı Galatasaray'ı yerden yere vurdu