Rusya saldırısı Trump'ın bu sözlerini hatırlattı: IŞİD'i Obama kurdu

Rusya'daki korkunç katliamda, "IŞİD'in parmağı var" iddiası, 2016 Amerika seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump'un Florida'da yaptığı bir konuşmasını hatırlattı.

Trump, o zamanın ABD Başkanı Barack Obama'yı "IŞİD'in kurucusu", Demokrat Parti'nin Adayı rakibi Hillary Clinton'ı da "IŞİD'in kurucu ortağı" diye tanımlamıştı.

Trump Florida mitinginde IŞİD için "Başkan Obama'yı onurlandırıyorlar. Obama IŞİD'in kurucusu" dedi ve Clinton'a da "kurucu ortak" dedi.

Clinton'ın sözcüsü ise, Trump'ın ABD'yi "aşağıladığını" söyleyerek yanıt verdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi konuştuğunu söyledi.

Trump, sözlerinin arkasında durdu ve Obama ile Clinton'ı IŞİD'in "en değerli oyuncuları" diye tanımladı.