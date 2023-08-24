Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Libya’da Hafter’le görüştü

Bingazi’de yapılan görüşmede neler konuşuldu bilinmiyor

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Görüşmenin Bingazi kentinde gerçekleştiği ve daha fazla bilgi verilmediği belirtildi.

Rus heyet teknik toplantı da yaptı

Yevkurov liderliğindeki Rus heyeti, Hafter’le görüşmeden önce de doğudaki silahlı güçlerin komutanları ve bazı birimleriyle teknik bir toplantı yapmıştı. Toplantının “terör ve sınır aşan suçlarla” mücadele, askeri ve güvenlik işbirliği çerçevesinde gerçekleştiği açıklanmıştı.

Rusya, Hafter’in davetlisi olarak Libya’ya gitti

Rusya Savunma Bakanlığı, Yevkurov’un başkanlık ettiği heyetin, Hafter’in davetlisi olarak Libya’ya gittiğini açıklamıştı. Rusya, Libya’daki krizde Hafter’i destekleyen ülkelerden biri olarak biliniyor.