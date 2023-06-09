Rusya Savunma Bakanı’nın asker kaçağı oğlu Türkiye’de ortaya çıktı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun evlilik dışı doğan ve sır gibi sakladığı oğlunun asker kaçağı bir popçu olduğu haberi ülke gündeminde yankı uyandırdı.

Rus basınına göre, evli olan 68 yaşındaki Şoygu'nun 2000'lerin başında hostes Yelena Şebunova'yla ilişkisinden doğan gizli oğlunun, sahne ismi Sheba olan 22 yaşındaki popçu Dalila Şebunaov olduğu ortaya çıktı.

Şebunaov 'un Ukrayna işgali sonrası Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlikten kaçarak Türkiye'ye geldiği bildirildi. Rus basınında çıkan haberlere göre Şebunaov, müzik kariyerinde hızla yükselirken lüks hayatıyla da dikkat çekiyor.

YAŞITLARI UKRAYNA’DA SAVAŞIYOR

Genç şarkıcının eylül ayında askere çağrıldığı ama orduya katılmak yerine Türkiye'ye gittiği bildirildi. Yaşıtları Ukrayna'da savaşmaya giderken Savunma Bakanı'nın gizli oğlunun Türkiye sahillerinde tatil keyfi yapması Rusya'da tepkilere neden oldu.

Gencin kimliğini ortaya çıkaran hapisteki Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ekibinden Maria Pevchikh, “Sheba bir VIP çocuğu. Onun cepheye gitmesi gerekmiyor” dedi.

Şarkıcının da hakkındaki haberler sonrası Instagram hesabını kapatması dikkat çekti.