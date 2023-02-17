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Rusya'da bir şüpheli ölüm daha

Rusya Savunma Bakanlığı Batı Askeri Bölgesi'nin finans ve satın alma başkanı 58 yaşındaki Marina Yankina ölü olarak bulundu. 

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 08:41
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Rusya Savunma Bakanlığı'nda şüpheli ölüm

Rusya'da bir şüpheli ölüm daha
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Rusya'nın Ukrayna'ya sürdürdüğü saldırılar nedeniyle ülkede hem siyasi hem de ekonomik olarak büyük bir kriz yaşanıyor. Saldırıların ardından batılı devletler başta olmak üzere dünya genelinde Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alırken çok sayıda Rus oligark ve siyasi kişilerin ölümleri büyük şüphe uyandırıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Batı Askeri Bölgesi'nin finans ve satın alma başkanı 58 yaşındaki Marina Yankina'nın cesedi, Kalininsky semtindeki bir gökdelenin pencereleri altında polis tarafından bulundu.

Newsweek’in haberine polis, Yankina'nın düştüğü binada yaşadığını teyit etti ve kolluk kuvvetlerinin intihar seçeneğini de soruşturduğu aktarıldı. 

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