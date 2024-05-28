Rusya Taliban’ı terör listesinden çıkarıyor. Kazakistan’ı örnek alıyorlar

Rusya , Afganistan'ı yöneten Taliban'ı terör listesinden çıkarmak istiyor . Ria Novosti haber ajansına göre Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, radikal İslamcı grubun Kabil'de iktidara gelmesinden üç buçuk yıl sonra artık terör örgütü olarak görülmeyeceğini duyurdu.

Taliban 2003'ten bu yana Moskova'nın terör örgütleri listesinde yer alıyordu. Ria Novosti'ye göre Lavrov, Moskova'nın bu kişilerin görevden alınmasıyla artık Kazakistan örneğini takip ettiğini açıkladı. Rusya ile Afganistan arasında yer alan ülke, 2023 yılı sonundan bu yana artık Taliban'ı terör örgütü olarak listelemiyor.

Rapora göre Lavrov, "Afganistan umurumuzda değil. Her şeyden önce Orta Asya'daki müttefiklerimize karşı kayıtsız değiliz" ifadelerini kullandı.

Rusya, özellikle Afganistan sınırındaki eski Sovyet cumhuriyetlerinin güvenliği konusunda endişeli. Moskova, Taliban'dan esinlenen veya desteklenen yeni cihatçı grupların ortaya çıkmasından korkuyor. Kremlin ayrıca bölgesel göçmen akınını ve afyon ve eroin ticaretinde yeni bir yükselişi önlemek istiyor.