Rusya Trump’a suikastı kınadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rusya Trump’a suikastı kınadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya her zaman siyasi rekabet sırasındaki şiddet eylemlerini kınamıştır ve bu saldırıyı da şiddetle kınıyoruz. Ölen kişinin ailesine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

Peskov, Trump'a yönelik saldırının Biden yönetimiyle bir bağlantısının olmadığını düşündüklerini belirtirken, "Başkan adayı Trump'ı ortadan kaldırma girişiminin mevcut yönetim tarafından organize edildiğini düşünmüyoruz. Ancak mevcut yönetimin oluşturduğu siyasi atmosfer, ABD’nin bugün karşılaştığı durumu körükleyen nedendir" şeklinde konuştu.

Trump'ın tehdit altında olduğunu vurgulayan Peskov, "ABD’deki siyasi sistem, ülke içinde siyasi mücadele sırasında yaşanan şiddet örneklerini tarihte birçok kez tüm dünyaya sunmuştur. Trump'ın hayati tehlike altında olduğu tüm dış gözlemciler için aşikardı" ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'a yönelik silahlı saldırının ABD'nin iç politikasını ilgilendirdiğini belirterek, "Yargılamak bize düşmez. Müdahale etmek gibi en ufak bir arzumuz da yok. Bu ABD'nin kendi meselesi" dedi.

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