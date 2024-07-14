Rusya Trump’a suikastı kınadı

Peskov, Trump'a yönelik saldırının Biden yönetimiyle bir bağlantısının olmadığını düşündüklerini belirtirken, "Başkan adayı Trump'ı ortadan kaldırma girişiminin mevcut yönetim tarafından organize edildiğini düşünmüyoruz. Ancak mevcut yönetimin oluşturduğu siyasi atmosfer, ABD’nin bugün karşılaştığı durumu körükleyen nedendir" şeklinde konuştu.

Trump'ın tehdit altında olduğunu vurgulayan Peskov, "ABD’deki siyasi sistem, ülke içinde siyasi mücadele sırasında yaşanan şiddet örneklerini tarihte birçok kez tüm dünyaya sunmuştur. Trump'ın hayati tehlike altında olduğu tüm dış gözlemciler için aşikardı" ifadelerini kullandı.

Peskov, Trump'a yönelik silahlı saldırının ABD'nin iç politikasını ilgilendirdiğini belirterek, "Yargılamak bize düşmez. Müdahale etmek gibi en ufak bir arzumuz da yok. Bu ABD'nin kendi meselesi" dedi.