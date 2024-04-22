Rusya Türkiye'den THY açıklaması istedi

Rusya'dan Türk Hava Yolları hamlesi. THY'nin bazı uçuşarına Rus yolcuların alınmadığı iddiaları üzerine Türkiye'den THY için açıklama istendi.

Rus medyasının iddiaları üzerine Türkiye'deki Rus diplomatlar harekete geçti. Özellikle Latin Amerika uçuşlarında bazı Rus yolcuların uçağı alınmadığı ve bu yönde şikayetler arttığı belirtildi. Bu gelişmeler çerçevesinde Rusya resmi kanallardan Türkiye'ye başvurarak, açıklama istedi.

Türk Hava Yolları'nın Arjantin ve Meksika'ya yaptığı uçuşlarda Rusya Federasyonu vatandaşlarına zorluk çıkardığı iddilar bulunduğu belirtiliyor.



TürkRus’un RIA Novosti'den aktardığı göre, Türkiye'deki Rus diplomatlar konuyla ilgili olarak Türk Dışişleri ile Türk Hava Yolları'yla temasa geçti. Açıklama Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov'dan geldi. Başkonsolos Buravov yaptığı açıklamada, resmi kanallardan Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Moskova yönetimi ile Türk Dışişleri Bakanlığı'nın dikkatine sunulduğunu ve yanıt beklendiğini söyledi.

Ruslar, özellikle Mart-Nisan aylarında İstanbul'dan Arjantin ve Meksika gibi bazı Latin Amerika ülkelerine uçmakta zorluk çektikleri yönünde şikayetlerde bulundu.

Telegram haber kanalı SHOT'un bir kaynağına göre bine yakın Rus'un İstanbul'dan Latin Amerika uçuşlarına engel çıkarıldı.

MADONNA KONSERİNE GİDECEKTİ

Bu arada Saint Petersburg'dan İstanbul aktarmalı Cancun'a seyahat eden Rus pasaportlu bir yolcu, elinde dönüş bileti ve otel rezervasyonuna rağmen uçağa alınmadığı öne sürüldü. Yolcunun Madonna konseri için Meksika'ya gittiği belirtilirken, yolcunun 600 dolar karşılığında yeni bir bilet alması istendiği öne sürüldü.

Son dönemde Meksika ve Latin Amerika üzerinden ABD'ye göçü engellemek amacıyla bazı havayolu şirketleri, Rusya ve Orta Asya pasaportlarına yönelik ek güvenlik tedbirleri aldı.