Rusya üç binden fazla Tacik'i sınır dışı etti

Tacikistan Sivil Havacılık Ajansı Direktörü Habibullo Nazarzoda'nın Duşanbe'de düzenlediği basın toplantısında verilen bilgilere göre Bu yılın altı ayında 3.400 Tacikistan vatandaşı Rusya'dan sınır dışı edildi.

Bu tür eylemlerin ana nedeninin Cumhuriyet vatandaşlarının belgelerindeki hatalar olduğunu vurguladı ve “siyasi bir sebep olmadığını” belirtti.

Tacikistan vatandaşlarının şüpheli olduğu Moskova'daki Crocus Belediye Binası'na düzenlenen terör saldırısının ardından, hem halihazırda Rusya'da bulunan göçmenler hem de oraya gitmeyi planlayanlar için koşullar sıkılaştırıldı.

Tacik göçmenlerin Rusya'ya girişte yaşanan zorluklarla ilgili şikayetleri daha sık hale geldi. Onlarca göçmen, Rusya'daki havalimanlarında ve kara sınır geçişlerinde çeşitli bahanelerle alıkonulduklarından şikayetçi oldu.