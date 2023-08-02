Rusya uçuşlarıyla ilgili flaş karar

Ukrayna’nın Rusya’nın başkenti Moskova’ya yönelik İHA saldırıları nedeniyle Türkmenistan, bu kente uçuşları askıya aldı.

AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Türkmenistan’ın devlet hava yolu şirketi Turkmenistan Airlines’tan yapılan açıklamada, Aşkabat-Moskova seferlerinin “güvenlik endişeleri” nedeniyle askıya alındığı bildirildi. Açıklamada, “Moskova hava sahasındaki durum nedeniyle, uçuş güvenliğiyle ilgili risk değerlendirmesi sonucu bu rotadaki seferler durdurulacak” denildi.

Türkmenistan’dan uçakların Moskova yerine 700 kilometre uzaklıktaki Rusya’nın Kazan kentine uçacağı kaydedildi.

Rusya, son birkaç gündem Moskova semalarında çok sayıda İHA’yı düşürdüğünü açıklamıştı. Kentte saldırılar nedeniyle halka “evden çıkmayın” uyarıları yapılırken dün hükümet binalarının ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bir bölgeye düzenlenen İHA saldırısı paniğe yol açmıştı.

Moskova’daki Vnukovo Havalimanı da saldırılar nedeniyle bir süre kapatılmıştı.