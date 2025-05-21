Rusya-Ukrayna krizi Avrupa borsalarını vurdu! (21 Mayıs 2025)

Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 554 puanda, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 23.970 puanda, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yatay seyirle 8.780 puanda işlem görüyor.

İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi kapanışının hemen üstünde 40.525 puanda, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 14.333 puanda, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.894 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD’nin mali durumuna ilişkin kaygılar ve Fed yetkililerinin tarifelerin ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enflasyonist baskıları artırabileceğine dair açıklamaları risk iştahını azaltıyor.

Avrupa borsalarında da Rusya-Ukrayna gelişmeleri ve gümrük tarifeleri haberleri yatırımcıların dikkatinde olup karışık seyre neden oluyor.

Borsa güne düşüşle başladı! (21.05.2025)

Bölgede, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomistleri, bankanın internet sitesinde yayımladıkları “Ticaret gerilimlerinin Avro Bölgesi finansal istikrarına etkileri” raporunda, küresel ticari çatışmaların finansal istikrar ve ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bütçeyle yapılabileceklerin sınırlarını sürekli test ettiklerini ve acil durumlarda kaynak yaratmanın zor olduğunu belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’le yeni serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin askıya alındığını duyurdu.

İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık yüzde 3,5, aylık yüzde 1,2 arttı. Mart ayı konut fiyat endeksi ise yüzde 6,4 yükselerek beklentileri aştı.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olacağını ifade etti.