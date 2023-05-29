Rusya: Ukrayna ordusuna ait askeri havaalanlarındaki hedeflere saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait askeri havaalanlarındaki hedeflere yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna ordusuna ait askeri havaalanlarındaki hedeflere saldırı düzenlendi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemlerine dair başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'da saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece düşmanın havaalanlarındaki hedeflere yönelik havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenledi." dedi.

Saldırının hedeflerine ulaşıldığını ifade eden Konaşenkov, "Belirlenen noktalar vuruldu. Saldırı sonucu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin komuta merkezleri, radar noktaları, hava teçhizatı, silah ve mühimmat depoları vuruldu." şeklinde konuştu.

Konaşenkov, Rus hava sistemlerince 3 "Storm Shadow" uzun menzilli seyir füzesi ile 13 HIMARS çok namlulu roketatar füzesinin engellendiğini aktararak, "Özel askeri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna'ya ait 429 uçak, 235 helikopter, 4 bin 371 insansız hava aracı, 424 hava savunma füze sistemi, 9 bin 324 tank ve zırhlı araç, 1100 çok namlulu roketatar, 4 bin 934 obüs ve havan topu, 10 bin 527 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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