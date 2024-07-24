Rusya - Ukrayna Savaşı Hazar Denizi'ni öldürüyor. Büyük doğa felaketi kapıda

Rusya'nın Hazar Denizi'ni askeri amaçlarla kullanması ve Volga Nehri'nden gelen su akışını azaltması, denizin zaten kırılgan olan ekosistemindeki krizi giderek daha da derinleştiriyor.

Temmuz ayı başlarında Azerbaycan kıyılarında toplu balık ölümleri yaşanmaya başlaması, Rusya'nın Hazar Filosu'ndan fırlattığı ve Ukrayna'ya karşı giderek sıklaşan seyir füzesi saldırılarının sorumlu olabileceği spekülasyonlarına yol açtı. Ölümler, yine Hazar Denizi'nden fırlatılan Kalibr seyir füzelerinin kullanıldığı iddia edilen, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önemli bir füze saldırısıyla aynı zamana denk geldi.

Moskova'yı kızdırmaktan çekinen bölge hükümetleri, resmi olmayan sosyal medya hesaplarında yapılan spekülasyonların doğruluğunu araştırmak konusunda isteksiz davranıyor. Azerbaycan'ın biyolojik çeşitlilik ajansı ölümleri suyun ısınmasına ve oksijen seviyesinin düşmesine bağladı. Ancak askeri faaliyetlerin kirliliğe neden olduğu ve deniz yaşamını bozduğu biliniyor ve daha önce medyada yer alan çok sayıda haber, Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgalinden bu yana Hazar Denizi'ndeki askeri operasyonlarının deniz ekosistemine zarar vereceğine dair korkuları artırmıştı.

Mart-Mayıs 2022'de, işgalin hemen ardından, Kazakistan'ın Mangistau bölgesi kıyılarında daha önce görülmemiş ölçekte ölü foklar bulundu. O Kasım ayında Kazakistan'ın Hazar kıyılarında yaklaşık 170 fok leşi bulundu. Sadece bir ay sonra, Rusya'nın Dağıstan kıyılarında binlerce fok daha öldü -yıllardır görülen en büyük ölüm- ve denizin diğer tarafında Türkmenistan'ın Gyzylsuw Adası'nda yüzlerce ölü fok daha karaya vurdu.

Toplu ölümler için çeşitli açıklamalar yapıldı. Rusya Dağıstan'daki memelilerin doğal nedenlerle öldüğünü iddia etti. Ancak Kazakistan'ın Şubat 2023'teki nihai soruşturması, fok ölümlerini çevre kirliliği nedeniyle bağışıklığın azalması ve gelişen viral enfeksiyonların ardından zatürreye bağladı ve bu kirliliğin roket yakıtıyla bağlantılı olup olmadığını belirlemek için hiçbir çalışma yapılmadığını kabul etti.

Kirlilikten geleneksel olarak iç denizlerde petrol ve doğalgaz çıkarılması ve aranması sorumlu tutulurken, Rusya'nın Hazar Denizi filosunu Ukrayna'daki savaşta destekleyici bir rolde yoğun olarak kullanması, füze yakıtından kaynaklanan zehirli maddelerin soruna katkıda bulunabileceği iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Bu tür korkular, bir Rus gazetecinin Hazar Denizi üzerinde uçan Tu-55 ve Tu-160 bombardıman uçakları tarafından ateşlenen Sovyet döneminden kalma Kh-95 ve diğer füzelerden kaynaklanan zehirli maddeler nedeniyle Hazar faunasının öldüğünü iddia ettiği 2022 yılına kadar uzanıyor. Eski füzeler sıklıkla kullanıldığı için bazıları arızalanıyor ve denize düşüyor. Bu arızalı füzeler, içeriği merkezi sinir sistemini baskılayan zehirli bir yakıt olan detsilin gibi maddeler sızdırıyor. Bu tür maddeler canlıları zehirleyebilir, besin zincirinde birikebilir ve önemli habitatları bozabilir.

Zaten çevresel bozulmaya maruz kalan bir bölgede herhangi bir hasarın boyutunu doğrulamak zordur. Füzelerin fırlatılması ve patlatılması, yakıtın yanı sıra diğer kimyasallar ve döküntüler de dahil olmak üzere denize açıkça kirletici maddeler sokmaktadır. Ayrıca, füzelerin fırlatılmasından ve askeri tatbikatlardan kaynaklanan gürültü ve şok, göç düzenlerini, üreme ve beslenme alışkanlıklarını değiştirerek zaten hassas olan deniz popülasyonlarını daha da strese sokabilir.

Rusya'nın Hazar Denizi'ni savaş için kullanmasına yönelik endişeler, olası çevresel sorunların ötesine geçerek giderek artmaktadır. Bazıları bunu, İran hariç tüm kıyıdaş devletler tarafından onaylanan ve denizin sadece barışçıl amaçlarla kullanılması gerektiğini belirten 2018 Hazar Sözleşmesi'nin ihlali olarak görüyor, ancak denizin askerden arındırılmasına ilişkin hükümler içermiyor.

Hazar ülkeleri Rusya'nın öfkesinden korktukları için bu konuda baskı yapmaktan ya da hoşnutsuzluklarını açıkça ifade etmekten çekiniyorlar. Bazıları sözleşmenin ihlal edilmediğini savunuyor. İsveç'in Göteborg Üniversitesi'nde kıdemli öğretim görevlisi ve avukat olan Kamal Makili-Aliyev, Hazar Sözleşmesi'nin “barış bölgesi” hükmünün ya kısıtlayıcı ya da geniş yorumlanabileceğini söylüyor. Bu son yorum daha az ikna edici olarak kabul ediliyor. Zira ülkelerin denizde hiçbir şekilde askeri güç bulundurmaması gerektiği anlamına da gelebilir.

Ancak çevreye verilen zararın Tahran Sözleşmesi olarak da bilinen Hazar Denizi'nin Deniz Çevresinin Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme'yi ihlal etmesi daha muhtemeldir. Rusya'nın askeri faaliyetlerinin önemli zararlara yol açtığına dair kanıtlara ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en az bir tarafça şikâyet olarak resmileştirilmesi, ilk olarak Rusya ile istişarelerde bulunulması ve bir çözüme ulaşılamazsa uluslararası bir organ tarafından tahkime gidilmesi gerekecektir.

Herhangi bir Hazar ülkesinin kirlilikten açıkça şikayet etmesi pek olası değil, ancak su seviyelerinin düşmesi konusunda seslerini daha fazla duyuruyorlar. Deniz, suyunun beşte dördünü Rusya'nın Volga Nehri'nden alıyor; bu nehrin su akışı birkaç yıldır her yıl azalıyor ve son zamanlarda kritik bir aşamaya ulaştı.

Azerbaycan bunun sadece iklim değişikliğinden değil, aynı zamanda Volga üzerindeki barajların suyu başka yöne çevirmesinden de kaynaklandığını söylüyor. Burada da savaş bir rol oynayabilir. Rusya kaybettiği ithalatı telafi etmeye çalışırken Batı'nın yaptırımları bölgede tarımsal sömürünün ve su kullanımının artmasına neden oldu. İran Çevre Dairesi Başkanı Ali Salajegheh, 2023 yılında Hazar Denizi seviyesindeki düşüşü Rusya'nın Volga akışını kasıtlı olarak azaltmasına bağladı. Bu durum reddedilmemekle birlikte, bazıları düşüşü iklim değişikliğiyle daha da kötüleşen doğal değişime bağlıyor.

Nehir su seviyelerinin düşmesi, Rusya'nın ticaret için ve Ukrayna'daki savaşın bir başka etkisi olan askeri amaçlar için giderek daha fazla güvendiği iç su taşımacılığını kısıtlayacaktır. Volga-Don Kanalı, Hazar Filosu'nun Azak Denizi ve Karadeniz'e gidip oradaki donanmayı takviye etmesine olanak sağladı ki bu, Türkiye'nin Montrö Sözleşmesi'ni öne sürerek Karadeniz boğazlarını çatışmaya dahil olan ülkelerin askeri gemilerine kapatmasından bu yana çok önemli bir rol oynuyor.

Hazar Denizi'nde düşen su seviyeleri ve ilerleyen kıyı şeridi, taşıma kapasitesini azaltarak, karaya oturma risklerini artırarak ve kanalları seyredilebilir tutmak için daha sık tarama yapılmasını gerektirerek deniz taşımacılığını önemli ölçüde zorlaştırmakta ve böylece liman operasyonlarını aksatmaktadır.

Bu durum sadece Rusya'yı değil, aynı zamanda Orta Asya'dan Azerbaycan üzerinden Avrupa'ya giden rotaları da etkilemektedir. Orta Koridor olarak da bilinen Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Yolu, Orta Asya, Hazar Denizi ve Güney Kafkasya'dan geçmektedir ve Çin ile Avrupa arasındaki ticaret için hayati önem taşımaktadır. Hazar'ın küçülmesinden giderek daha fazla endişe duyan Kazakistan ve Azerbaycan'daki yetkililer konunun kritik olduğunu söylüyor. Su seviyesinin düşmesi yaşamın her alanını, denizcilik sektörünü ve bölgenin ekolojisini etkileyerek Orta Koridor'un etkinliğini ve ekonomik potansiyelini tehdit ediyor.

Rusya'nın Hazar Denizi'ni askeri amaçlarla kullanması ve Volga'dan gelen su akışını azaltması denizin ekolojisine ve denizcilik faaliyetlerine zarar veriyor. Uygulanabilir tek çözüm, Tahran Sözleşmesi kapsamında çevre protokolleri ve düzenlemeleri üzerinde işbirliği yapan kıyıdaş devletler arasında çok taraflı işbirliği gibi görünmektedir. Bu sözleşme, uluslararası çevre örgütlerinin desteğinin yanı sıra çevre sorunlarının izlenmesi için finansman aldıkları ve almaya devam edebilecekleri düzenli toplantıları zorunlu kılmaktadır.

Hazar ülkesi Azerbaycan, Kasım 2024'te COP29 uluslararası iklim değişikliği konferansına ev sahipliği yapacak ve bunu bu konuya dikkat çekmek ve daha fazla bölgesel işbirliğini teşvik etmek için kullanabilir. Konferans, bölgenin sorunlarını vurgulamak ve Hazar Denizi üzerindeki çevresel etkilerin izlenmesi ve azaltılması için uluslararası desteği harekete geçirmek için bir fırsat sağlayarak küresel dikkat çekecektir.

Yine de, COP29 Hazar sorununu küresel çapta öne çıkarabilecek olsa da, uluslararası aktörlerin denizin sorunlarını ele alacak adımların oluşturulması ve finanse edilmesi konusunda anlaşmaya varması pek olası görünmüyor. Rusya'nın Hazar'daki askeri kullanımını durdurma ya da savaşı sona erdirme niyetinde olmaması ve Batı'nın Rusya ile her türlü işbirliğini durdurması nedeniyle jeopolitik, etkili çözümlerin uygulanmasının önünde engel teşkil ediyor gibi görünüyor.