Rusya-Ukrayna savaşı vurdu ama deri ihracatında Amerika ve Avrupa öne çıktı

Kaynak: AA
Rusya-Ukrayna savaşı vurdu ama deri ihracatında Amerika ve Avrupa öne çıktı
Deri konfesiyonu ihracatında Amerika ve Avrupa dört aylık dönemde yüzde 60'lık dilimle Türkiye'nin yüzünü güldürdü.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nin Antalya Belek'te organize ettiği fuar, alıcıları ve satıcıları buluşturdu. Fuara 20 ülkeden 1200 alıcının katılımıyla başladı.

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Sektörün ilk dört ayda 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini söyleyen TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, bu rakamın yüzde 50'sini Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 10'unu ise Amerika'ya yapıldığını ifade etti.

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Geçen yılki deri konfeksiyonu ihracatında düşüş yaşandığını hatırlatan Sarıgül, 2023'te 226 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini ifade etti ve bu yıl 2023 yılı rakamlarını yakalamaya çalıştıklarını kaydetti.

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İhracattaki düşüşü ana pazar Rusya'nın Ukrayna ile savaşına ve dünyadaki küresel durgunluğa bağlayan Cengiz Sarıgül, Küresel salgın döneminde sektörün ihracatta başarılı bir tabloyu yakaladığını ancak salgın sonrası düşüşün haki

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