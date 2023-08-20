Rusya - Ukrayna savaşında yeni bir dönüm noktası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile F-16 konusunda anlaştıklarını duyurdu.

KAYNAK: DHA
Rusya - Ukrayna savaşında yeni bir dönüm noktası

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Eindhoven kentindeki askeri hava üssünde bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Rutte, "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" diye konuştu.

Telegram hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Zelenski, Rutte ile F-16 konusunda anlaştıklarını söyledi. Rutte'yle birlikte bir F-16 savaş uçağının önünde çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Zelenski, "Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

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Paylaşımında Zelenski, "Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda" ifadelerini kullandı.

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