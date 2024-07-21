Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Luhansk'ta 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Düzenleme: Kaynak: AA
Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Luhansk'ta 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da Harkiv bölgesinde Pesçanoye Nijne ve Luhansk bölgesinde Rozovka yerleşim birimlerini ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi. Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin başarılı eylemler sonucunda Luhansk Halk Cumhuriyeti’nde Rozovka ve Harkiv bölgesinde Pesçanoye Nijne yerleşim birimlerini kurtardığı ve daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiği belirtildi.

Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna’ya ait bir Mi-8 askeri helikopteri, Fransa üretimi 2 Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 2 HIMARS sisteminden fırlatılan roket ve 40 uçak tipi insansız hava aracını imha etti. Bunun yanı sıra, bir HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 400 tona kadar mühimmatın bulunduğu bir depo da yok edildiği duyuruldu.

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