Rusya Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala'yı arananlar listesine aldı

Rusya, 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması birinciliğini Ukrayna'ya kazandıran sanatçı Jamala'yı arananlar listesine aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Rusya Ukraynalı Eurovision birincisi Jamala'yı arananlar listesine aldı

Gerçek adı Susana Jamaladinova olan şarkıcı Jamala, Rusya'nın Ukrayna işgaline yönelik sert eleştirileriyle tanınıyordu.

NTV'de yer alan habere göre; "Rus silahlı kuvvetleri hakkında yalan haber yaymakla" suçlanan Jamala'nın geçtiğimiz haftalarda arananlar listesine alındığı ortaya çıktı.

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Rus haber kaynakları, Jamala'nın Rusya'nın 2022 yılındaki Bucha katliamıyla ilgili paylaşımları sebebiyle arandığını aktardı. Jamala, işgalin başlamasıyla iki çocuğu ile birlikte Türkiye'ye sığınmış, eşi de Ruslarla savaşmak için geride kalmıştı.

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Halen Avustralya'da yaşayan 40 yaşındaki şarkıcı, hakkındaki yakalama kararına sosyal medya üzerinden emojiyle yanıt verdi.

Jamala son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajlarıyla da sosyal medyada gündeme gelmişti.

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