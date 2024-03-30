Rusya, Ukrayna'nın barajlarını bombalıyor

ve 99 insansız hava aracı ve çok sayıda füzenin ülkenin dört bir yanındaki bölgeleri vurduğunu söyledi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko tarafından yapılan ilk bilgilendirmede Rusya’nın 99 insansız hava aracı ve çok sayıda füze kullanarak ülkenin dört bir yanındaki bölgeleri vurduğunu belirtti. Klymenko ülke genelinde hava saldırısı uyarılarının yapıldığını ve an itibariyle 10 bölgenin ateş altında olduğunu açıkladı.

Ukrayna'nın Rusya sınırındaki Belgorod bölgesine düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak Rusya’nın son günlerde Ukrayna'ya yönelik saldırılarını arttırarak özellikle Kiev'e çok sayıda füze saldırısı düzenledi. Saldırıların asıl amacının Ukrayna enerji altyapısını imha etmek olduğu iddia ediliyor.

Saldırılar sonrasında açığa çıkan büyük çaplı elektrik kesintileri Ukrayna'nın doğusundaki Kharkiv gibi Kiev dışındaki kentleri de fazlasıyla etkiledi. 22 Mart'ta kentin termik santralinin insansız hava aracı ve füze saldırısıyla vurulmasının ardından 700.000 kişinin elektriksiz kaldığı düşünülüyor.

Rusya’nın Ukrayna enerji kaynaklarına yaptığı saldırıların gelişimini görmek için biraz geçmişe bakmakta fayda var. 2022-23 kışında Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almış ve bu saldırılar ülkenin çeşitli yerlerde sık sık elektrik kesintilerine neden olmuştu. Ukrayna'da ve Batı'da pek çok kişi Rusya'nın bu kış da bu stratejiyi tekrarlamasını bekliyordu ancak Rusya bunun yerine saldırılarını Ukrayna'nın savunma sanayisine odakladı.

Ukraynalı yetkililer Cuma günkü saldırıda ülkenin orta ve batı bölgelerdeki termik ve hidroelektrik santrallerinin kasıtlı olarak hedef aldığını doğruladılar.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Kaniv ve Dinyester hidroelektrik santrallerinin saldırıya uğradığını doğruladı ve Moskova'yı Haziran 2023'te Kakhovka Barajı'nın yıkılmasına benzer bir ekolojik felaket riskini almakla suçladı.

Hem Kiev hem de Moskova Hükümetleri birbirlerini barajı yıkmakla suçladılar ancak Rusya'nın füzeyle vurulduğu ya da patlayıcılarla yıkıldığı gibi çeşitli iddialar, bölgedeki sismik monitörlerde kaydedilecek kadar güçlü bir patlamayı açıklayamıyor.

Barajın yıkılması ölümcül sellere yol açmış, ekinleri tehlikeye atmış, binlerce kişinin içme suyu kaynaklarını tehdit etmiş ve bu suretle de bir çevre felaketine yol açmıştır. Zelenski ayrıca barajların vurulması halinde diğer ülkelerin de tehdit altında kalacağı uyarısında bulundu. Ukrayna'nın Novodnistrovsk kenti yakınlarında bulunan Dnister Hidroelektrik istasyonu, Moldova sınırına yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Zelenski yaptığı açıklamada "Sadece Ukrayna değil, Moldova da tehdit altında" dedikten sonra "Su sınırın önünde duramayacak" diyerek Ukrayna'nın en büyük özel elektrik operatörü DTEK de saldırılarda üç termik santralinin zarar gördüğünü açıkladı. Odesa kentinde acil elektrik kesintisi yapıldığını ve birkaç mahallenin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Vali Serhii Lysak, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki saldırıda aralarında 5 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu beş kişinin yaralandığını söyledi. Lysak daha sonra Cuma günü düzenlenen ayrı bir insansız hava aracı saldırısında bir kişinin daha öldüğünü ve bir kişinin de yaralandığını söyledi.

Başka bir yerde Ukrayna polisi kurtarma ekiplerinin Mykolaiv bölgesinde Perşembe gecesi Rus füzesiyle vurulan bir binadan 66 yaşında bir kadının cesedini çıkardığını söyledi.

Ülkenin operasyon komutanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın batısındaki bombardımanın Polonya Silahlı Kuvvetleri'nin kendi uçaklarını havalandırmasına neden olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta Varşova, Ukrayna'ya yönelik büyük bir füze saldırısı sırasında füzelerinden birinin kısa süreliğine Polonya hava sahasına girmesi üzerine Moskova'dan bir açıklama talep etmiş ve NATO üyesinin F-16 savaş uçaklarını harekete geçirmesine yol açmıştı.

Romanya Savunma Bakanlığı da Cuma günü yaptığı açıklamada, Perşembe akşamı Ukrayna sınırına yakın Braila ilçesinin tarımsal bir alanında bir insansız hava aracına ait olduğu anlaşılan parçaların tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.