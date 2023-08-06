Rusya Ukrayna'nın İHA saldırısı girişimini önlediğini açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) başkent Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Rusya Ukrayna'nın İHA saldırısı girişimini önlediğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere İHA’yla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.

İHA'nın Podolsk bölgesindeki Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, engellenen saldırı sonucu herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.00 civarında bir İHA, Moskova’ya girmeye çalıştı, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Orduya tebrikler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya 24, 28, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta da İHA ile saldırılar düzenlendiği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
35 yaşındaki engelli erkeğe cinsel saldırı Güncel
35 yaşındaki engelli erkeğe cinsel saldırı
Yüzme bilmeyen 13 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu Güncel
Yüzme bilmeyen 13 yaşındaki çocuk baraj gölünde boğuldu
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Doları olan ve altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın Ekonomi
İslam Memiş’ten kritik uyarı: Doları olan ve altın almak isteyenler bu fırsatı kaçırmayın
Karagümrük Hull City'nin yıldızını transfer ediyor Spor
Karagümrük Hull City'nin yıldızını transfer ediyor
Guendouzi maç sırasında hayatının şokunu yaşadı Spor
Guendouzi maç sırasında hayatının şokunu yaşadı
Tesettürlü gelin bekarlığa veda partisinde şampanya patlattı Güncel
Tesettürlü gelin bekarlığa veda partisinde şampanya patlattı
650 gram doğan Zehra’dan haber var Sağlık
650 gram doğan Zehra’dan haber var