Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısını engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesine Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada "terör saldırısı" olarak tanımlanan girişiminin engellendiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısını engelledik

Rusya, Ukrayna’nın Moskova bölgesine yönelik İHA ile düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki nesnelere İHA ile terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, İHA’nın Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiğini ve saldırıda herhangi bir ölüm veya zayiat olmadığını belirtti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yayınladı. Belediye Başkanı, "Gece bir düşman İHA'sı saldırı girişiminde bulundu, Savunma Bakanlığı güçleri tarafından vuruldu. Hasar ve kayıp yok." dedi.

24 Temmuz tarihinde Ukrayna'nın Moskova’ya iki İHA ile saldırı düzenlediği, bu saldırılarda ölü veya yaralı olmadığı açıklanmıştı.

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