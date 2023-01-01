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Rusya Savunma Bakanlığı. İHA üretim tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerini vurduklarını açıkladı. Konaşenkov, Rusya'nın bugüne kadar Ukrayna ordusuna verdiği zayiatı da açıkladı.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 23:21
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Rusya Ukraynanın İHA üretim tesislerini vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı. İHA üretim tesislerini vurduk
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Rusya, Ukrayna topraklarını vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, yüksek hassasiyetli füzeler ile Ukrayna topraklarındaki insansız hava aracı (İHA) üretim tesislerini vurduklarını ifade etti.

Ukrayna’nın Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını hatırlatan Konaşenkov, tesislerin vurulmasıyla kendilerine yönelik muhtemel saldırıların önüne geçtiklerini belirtti. Konaşenkov, "31 Aralık’ta Rusya Federasyonu hava güçleri tarafından Ukrayna’nın insansız hava aracı üretimi için kullanılan savunma sanayi tesislerine uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlar ile bombardıman düzenlenmiştir.

Söz konusu tesislerde üretilen insansız hava araçları Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları gerçekleştirmek için kullanılacaktı. İHA'ların depolandığı park alanı ve İHA fırlatma alanları da vurularak hedeflere ulaşıldı. Kiev rejiminin yakında Rusya Federasyonu’na karşı terör saldırıları düzenleme planları bozulmuştur" ifadelerini kullandı.

6 SABOTAJ GRUBU İMHA EDİLDİ

Donetsk bölgesinde, Rus ordusunun taarruzlarının devam ettiğini belirten Konaşenkov, “Bu bölgede Rus ordusunun aktif eylemleri sayesinde 110'dan fazla Ukrayna askeri, 2 piyade savaş aracı, 5 zırhlı araç ve 7 araç imha edildi. Donetsk'in güney yönünde, Zaporijya'daki yerleşim alanlarına Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları başarısız oldu.

50'den fazla Ukrayna askeri, 2 zırhlı araç ve 3 piyade aracı imha edildi. Zaporijya ve Donetsk'teki yerleşim alanlarında 6 sabotaj grubu imha edildi. Donetsk'teki Kamyshevka yerleşim alanında Ukrayna ordusu tarafından kullanılan mobil radar imha edildi. Donetsk'teki Artemovsk bölgesinde ABD yapımı AN/TPQ-50 batarya sistemli radar imha edildi. Donetsk'teki Poltavka köyü yakınlarında Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait Mİ-8 tipi helikopteri düşürdü" dedi.

Rusya'nın bugüne kadar Ukrayna ordusuna verdiği zayiata değinen Konaşenkov, "Özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 779 insansız hava aracı, 399 uçaksavar füze sistemi, 7 bin 350 tank ve diğer zırhlı savaş araçlar, 957 çoklu fırlatma roket sistemleri, 3 bin 756 adet obüs ve havan topu ile 7 bin 859 adet özel askeri araç imha edildi" dedi. (İHA)

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Kavga etmeyin ayrılın haydi evlere
1.01.2023 23:40
Çok büyük rakamlar, karşısında tek bir devlet yok ki sanki üç beş devleti birden yok etmiş gibi mühimmata bak çok büyük. Rakamlar doğuysa verdiği zayiat acıtır, yok etmek için kendisinden gidenlerde..  
 
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