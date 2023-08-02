Rusya, Ukrayna'nın Tuna Nehri limanlarını İHA'larla vurdu

Ukrayna Toplulukları, Bölgeleri ve Altyapıyı Geliştirme Bakanı Aleksandr Kubrakov, Rusya'nın dün gece Tuna Nehri bağlantılı limanları füzelerle vurduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınlayan Kubrakov, Rusya'nın dün gece Ukrayna limanlarına düzenlediği İHA saldırıları hakkında konuştu. Saldırıya uğrayan limanların fotoğraflarını paylaşan Kubrakov, fotoğrafların Tuna Nehri limanlarının tahrip olmuş altyapısını gösterdiğini belirtti.

Açıklamasında Kubrakov, "Dün gece Rusya İran'a ait insansız hava araçlarıyla bu limanlara saldırdı. Bunlar bugün küresel gıda güvenliğinin temeli haline gelen limanlar. Ruslar depolara ve tahıl silolarına saldırdı, Afrika ülkeleri, Çin ve İsrail'in beklediği yaklaşık 40 bin ton tahıl zarar gördü" diye konuştu.

Ukrayna limanlarına yönelik saldırıların tüm dünya için tehdit olduğunu söyleyen Kubrakov, dünyanın bu saldırılara direnmesi gerektiğini ifade etti.

Ukrayna'nın kendini savunabileceğinin altını çizen Kubrakov, bunun için daha fazla hava savunma sistemlerine ihtiyaçları olduğunu belirtti.