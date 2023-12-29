Rusya Ukrayna’ya füze yağdırdı: 12 ölü 76 yaralı

Rusya-Ukrayna savaşı 674. günde hala devam ediyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valerii Zaluzhnyi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinden bu zamana dek Ukrayna genelini 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını açıkladı. Zaluzhnyi, 27 İran yapımı Shahed-136/131 kamikaze İHA'sının ve 87 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Kiev, Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya’yı saldırdğını, saldırılarda doğumhane, eğitim kurumları, alışveriş merkezi, çok katlı binalar, müstakil evler, ticari depo ve otoparkların hedef alındığını dile getirdi.

Zelenskiy, “Bugün Rusya, nükleer kapasiteli hipersonik Kindzhall füzeleri, S-300, seyir füzeleri, stratejik bombardıman uçaklarının fırlattığı X-101/X-505 füzeleri ve insansız hava araçları dahil cephaneliğindeki neredeyse her türlü silahını Ukrayna’ya karşı kullanıyor” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, “Terör saldırılarına mutlaka karşılık vereceğiz. Tüm ülkemizin, her şehrin, her vatandaşımızın güvenliği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Rus terörü kaybetmeli” dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri de daha önce bu kadar yapının aynı anda hedef alınmadığını belirtti.

12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 76 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da birçok konuma gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 76 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de 2 kişi yaşamını yitirirken, 18 kişi de yaralandı. Lviv'de 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Dnipro'da bir alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa'da 2 kişi yaşamını yitirdi, en az 15 kişi de yaralandı. Harkov’un hedef alındığı saldırıda ise 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Zaporiya’da ise altyapıya yönelik saldırılarda 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.