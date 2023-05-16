Rusya, Ukrayna'ya saldırının şiddetini artırdı

Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kiev'i olağanüstü bir şekilde bombaladığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'ya saldırının şiddetini artırdı

Editör: Özge Ceren Çimen

Ukraynalı üst düzey bir askeri yetkili olan Serhiy Popko, Salı günü erken saatlerde Kiev'in "olağanüstü" yoğun bir saldırıyla vurulduğunu söyledi.

Kiev askeri yönetimi başkanı Serhiy Popko, "Bu saldırı, mümkün olan en kısa sürede maksimum sayıda saldıran füze ile yoğunluğu açısından olağanüstüydü" dedi.

Popko, "Kiev hava sahasındaki düşman hedeflerinin büyük çoğunluğunun tespit edildiğini ve imha edildiğini" sözlerine ekledi.

Popko, bunun Mayıs ayının başından bu yana Kiev'e düzenlenen sekizinci saldırı olduğunu söyledi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko da, Salı günü erken saatlerde Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin İHA'ları ve diğer uçan cisimleri engellediğini açıkladı. Klitschko, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ayrıca yine askeri bir üst düzey yetkili, Rusya tarafından bir gecede 18 füze gönderildiğini ve hepsinin Ukrayna tarafından imha edildiğini açıkladı.

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