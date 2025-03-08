Rusya Ukrayna'ya yeni saldırı: Ölüler var

Düzenleme: Kaynak: DHA
Rusya Ukrayna'ya yeni saldırı: Ölüler var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dobropillya şehrine düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dobropillya şehrine düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Dobropillya'ya gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Zelenskiy açıklamasında, "Dün gece Rus ordusu Donetsk bölgesindeki Dobropillya'nın merkezine iki balistik füze fırlattı. Maalesef şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 30'dan fazla kişi yaralandı. Sekiz adet beş katlı bina, bir idari bina ve bir itfaiye aracı hasar gördü" dedi.

Rusya Ukrayna'ya yeni saldırı: Ölüler var

Rusya Ukrayna'ya yeni saldırı: Ölüler var

Rusya Ukrayna'ya yeni saldırı: Ölüler var

Son Haberler
DEM Parti'den MHP'ye ikinci ziyaret!
DEM Parti'den MHP'ye ikinci ziyaret!
Robotlar sanatı ele geçiriyor mu? Yapay zeka destekli heykelciliğin yükselişi
Robotlar sanatı ele geçiriyor mu? Yapay zeka destekli heykelciliğin yükselişi
İsmet İnönü'nün kızından Dünya Kadınlar Günü'nde önemli mesajlar…
İsmet İnönü'nün kızından Dünya Kadınlar Günü'nde önemli mesajlar…
Ağaçların ritmi! Doğanın gizli müziğini keşfedin
Ağaçların ritmi! Doğanın gizli müziğini keşfedin
Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı
Süper Lig’de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı