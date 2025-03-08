Rusya Ukrayna'ya yeni saldırı: Ölüler var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Dobropillya şehrine düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin öldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Dobropillya'ya gece saatlerinde hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Zelenskiy açıklamasında, "Dün gece Rus ordusu Donetsk bölgesindeki Dobropillya'nın merkezine iki balistik füze fırlattı. Maalesef şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 30'dan fazla kişi yaralandı. Sekiz adet beş katlı bina, bir idari bina ve bir itfaiye aracı hasar gördü" dedi.