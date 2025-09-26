Rusya ve İran anlaşmayı imzaladı: Akkuyu’yu yapan şirket 4 reaktör inşa edecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İran ve Rusya arasında dikkat çeken bir anlaşma imzalandı. Buna göre Akkuyu Nükleer Santrali’ni yapan Rus şirket İran’da 4 reaktör inşa edecek.

İran ve Rusya arasında nükleer anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşma ile AkkUYU Nükleer Santrali’ni yapan Rus şirket Rosatom İran’da 4 reaktör inşa edecek. Anlaşmanın toplam maliyetinin 25 milyar dolar olduğu öğrenildi. İnşa edilecek reaktörlerin üçüncü nesil ve gelişmiş olacağı açıklandı.

1 HAFTADA 2'NCİ ANLAŞMA OLDU

Daha önce, İran Atom Enerjisi Kurumu (AEOI) Başkan Yardımcısı ve Başkanı Mohammad Eslami ile Rus devlet şirketi Rosatom'un CEO'su Alexei Likhachev, çarşamba günü İran'da küçük nükleer santrallerin inşasında işbirliği konusunda bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

DÜNYA ATOM MECLİSİ TOPLANTISINDAN SONRA AÇIKLANDI

Perşembe akşamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEOI Başkanı ve diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların üst düzey yetkililerinin katılımıyla Moskova'da Dünya Atom Meclisi toplantısı düzenlenmişti.

Rusya, bu yılki Dünya Atom Haftası etkinliklerini, ülkenin nükleer endüstrisinin 80. yıldönümüne denk gelen, nükleer ve ilgili endüstriler alanında en büyük uluslararası forum olarak nitelendirdi.

