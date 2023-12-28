İran Merkez Bankası kaynaklarına göre, İran ve Rusya arasındaki karşılıklı ticaretten ABD dolarının çıkarılmasına ilişkin anlaşma, iki ülkenin merkez bankası başkanları arasında Rusya'da yapılan toplantıda sonuçlandı.

ABD yaptırımları altındaki İran ve Rus bankalarının bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemleri kullanabileceği belirtildi.

İran ile Rusya, Temmuz 2022'de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladığını duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 19 Temmuz 2022'de Tahran'daki görüşmüştü. Küresel ticarette dolardan vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Hamaney "Dolar kademeli olarak küresel ticaretin yolundan çekilmelidir" demişti. Putin de buna karşılık olarak ABD'nin doları baskı aracı olarak kullanmaya çalıştığını ifade etmiş, İran ile Rusya'nın ticari ilişkilerde ulusal para birimlerini kullanmanın yollarını ayarladıklarını söylemişti.

İran, 25 Aralık'ta Rusya'nın öncülüğünü yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştı.