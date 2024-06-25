Rusya ve Ukrayna 180 esir takası gerçekleştirdi

Esir takasına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafına esir düşen 90 Rus askerinin geri alındığı bildirilerek, gerçekleşen müzakereler sonucunda hayati tehlikesi bulunan 90 Rus askeri personelinin, Kiev kontrolündeki topraklardan geri gönderildiği ve karşılığında ise 90 Ukraynalı savaş esirinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, geri alınan Rus askerlerinin naklinin ardından tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine de başlanıldığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise esir takasında ilişkin yaptığı açıklamada, bugün Rus esareti altındaki 90 Ukrayna vatandaşının daha evlerine döndüğünü belirtti ve arabuluculuk görevini üstlenen BAE'ye teşekkür etti.