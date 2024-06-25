Rusya ve Ukrayna 180 esir takası gerçekleştirdi

Kaynak: İHA
Rusya ve Ukrayna 180 esir takası gerçekleştirdi

Rusya ve Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuğunda toplam 180 esiri takas etti.

Esir takasına ilişkin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafına esir düşen 90 Rus askerinin geri alındığı bildirilerek, gerçekleşen müzakereler sonucunda hayati tehlikesi bulunan 90 Rus askeri personelinin, Kiev kontrolündeki topraklardan geri gönderildiği ve karşılığında ise 90 Ukraynalı savaş esirinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği belirtildi.

aw233913-02.jpg

Açıklamada, geri alınan Rus askerlerinin naklinin ardından tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine de başlanıldığı ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise esir takasında ilişkin yaptığı açıklamada, bugün Rus esareti altındaki 90 Ukrayna vatandaşının daha evlerine döndüğünü belirtti ve arabuluculuk görevini üstlenen BAE'ye teşekkür etti.

aw233913-03.jpg

aw233913-01.jpg

Son Haberler
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forması Spor
İşte Beşiktaş'ın yeni sezon forması
Şarkıcı Ceylan yeni teknesinde halay çekti Video
Şarkıcı Ceylan yeni teknesinde halay çekti
Süper Lig ekibinden sert tepki: 'TFF'yi göreve davet ediyoruz' Spor
Süper Lig ekibinden sert tepki: 'TFF'yi göreve davet ediyoruz'
Patilerini yıkamadan eve girmedi Video
Patilerini yıkamadan eve girmedi
Hem maçı kaybetti hem kız arkadaşını Yaşam
Hem maçı kaybetti hem kız arkadaşını
Asgari ücret zammında net rakam geldi. Ankara'dan sürprizi kulis bilgisi Ekonomi
Asgari ücret zammında net rakam geldi. Ankara'dan sürprizi kulis bilgisi