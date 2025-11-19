Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine 48 füze ve 470'in üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda en az 9 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın ülkesine yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda balistik ve seyir füzesi gibi farklı tipten 48 füze ile 470'ten fazla İHA'nın kullanıldığını aktaran Zelenski, mevcut bilgilere göre en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ve onlarca kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Ülkenin İçişleri Bakanı ise, saldırılarda ölen kişi sayısının 10'a yükseldiğini, 37'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

Bu arada Zelenski, saldırılar nedeniyle Harkiv, Lviv, Donetsk ve İvano-Frankivsk bölgelerinde enerji, ulaşım ve sivil altyapının hasar gördüğünü vurguladı.

Kiev, Mıkolayiv, Çerkassi, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerine yönelik de saldırıların yapıldığını kaydeden Zelenskiy, "Normal bir yaşama yönelik gerçekleşen her küstah saldırı, Rusya üzerindeki baskının yeterli olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ternopil kentindeki apartmanlara saldırılar düzenlendiğini, bu ve diğer şehir ve bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Volodimir Zelenski'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, saldırının yapıldığı Ternopil'de bazı apartmanların yıkıldığı ve dumanların yükseldiği görülüyor.

Öte yandan, farklı sosyal medya hesaplarından Lviv'den dumanların yükseldiğini ve çeşitli bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarından gösteren paylaşımlar yapıldı.

SALDIRILARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ÖNLEMİ

Bu arada, Ukrayna Enerji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun ülkeye düzenlediği saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri uygulandığı belirtildi. Açıklamada, "Rusya, yeniden enerji altyapımıza saldırıyor. Bu nedenle Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde acil elektrik kesintileri uygulandı" denildi.