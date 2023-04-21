Rusya yanlışlıkla kendi şehrini bombaladığını açıkladı

Editör: Sami Gürel

Rus yetkililer, can kaybı bildirilmeyen bir olayda, bir Rus Su-34 avcı-bombardıman uçağının yanlışlıkla kendi şehirlerini bombaladıklarını açıkladı.

Tass haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı'ndan aktardığına göre, bir Rus savaş uçağı yanlışlıkla Ukrayna yakınlarındaki Belgorod kentine ateş açarak patlamaya ve binalarda hasara neden oldu.

Perşembe günü geç saatlerde, yerel makamlar Ukrayna sınırının hemen karşısında yer alan şehirde büyük bir patlama olduğunu bildirdiler . Bölge valisi iki kadının yaralandığını açıklarken ölü olmadığı bildirildi.