Rusya'da 6,5 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS verilerine göre Rusya saati ile saat 03.06'da 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem Rusya'ya bağlı Kamçatka yarım adasında meydana geldi. Depremin derinliği 105.6 km olarak ölçüldü.
KAMÇATKA YARIM ADASI
Rusya'nın doğusunda bir yarımada olan Kamçatka, Ohotsk Denizi ile Bering Denizi arasında yer alıyor. Pasifik Okyanusu’nu çevreleyen, şiddetli sismik hareketlerin görüldüğü Ateş Çemberi kuşağındaki Kamçatka’da, yaklaşık 30 aktif yanardağ bulunuyor.