Rusya’da din adamları devrede: Wagner’a çağrı yaptılar

Rusya’da iç savaş endişelerine yol açan gerilimle ilgili Rus Ortodoks Kilisesi’nden de açıklama geldi.

Rusya’da din adamları devrede: Wagner’a çağrı yaptılar

Rus Ortodoks Kilisesi’nin lideri Patrik Kirill, Wagner’in Rusya içinde başlattığı isyan üzerine birlik çağrısında bulundu.

Rusya lideri Vladimir Putin’e yakın biri isim olan Patrik Kirill, ulusal birliği savunarak Wagner savaşçılarını “bir kez daha düşünmeye” çağırdı:

Düşmanlar Rusya’yı yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparken, ülkede anlaşmazlık yaratma girişimi hiçbir haklı gerekçesi olmayan en büyük suçtur. Rus Ortodoks Kilisesi’nin lideri olarak, silahlarını kardeşlerine karşı kullanmaya hazır olanlara bir kez daha düşünmeleri çağrısında bulunuyorum

Putin’in Rusya’daki huzursuzluğu önlemeye yönelik çabalarını desteklediğini kaydeden Patrik Kirill, Wagner isyanını “sınav” olarak nitelendirdi.

Patrik Kirill, uzun süredir Ukrayna savaşına destek veriyor. Geçen Mart ayında savaşı “Rus dünyası ile Batı’nın liberal değerleri arasındaki temel bir kültür çatışmasının uzantısı” diye niteleyen Patrik’in savaşa desteği tepkilere yol açmıştı.

(AA)

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