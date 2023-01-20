Rusya’da binalarının çatılarına hava savunma sistemi yerleştirildi

Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırıların ardından Ukrayna ordusunun misillemelerine karşı önlemler alan Rusya son olarak kritik kamu ve idari binaların çatılarına hava savunma sistemleri yerleştirdi.

Rus medyasında çıkan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova dışında bulunan Novo-Ogaryovo'daki konutunun bahçesine Pantsir yerleştirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı binasının çatısına da Pantsir hava savunma sitemlerinin yerleştirildiği ifade edilirken çok sayıda kritik noktaya ve kamu binalarına yerleştirildiği öne sürüldü.

Rus yetkililer, konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. (İHA)