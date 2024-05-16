Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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‘Geçişler çok ucuzdu zam yaptık’ savunması

Köprü ve otoyollara gece yarısı zam geldi. Osmangazi’den 399 lira, Çanakkale Köprüsü’nden geçiş de 419 lira oldu. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu fiyatların çok düşük kaldığını öne sürerek “Güncelleme ihtiyacı hissettik” dedi. Maliye Bakanı Şimşek de zammın enflasyona etkisi olmayacağını iddia etti!

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine dün saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Zamlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nden otomobiller için geçiş ücreti 15 liradan 24 liraya çıkarıldı. Osmangazi Köprüsü'nde en ucuz geçiş 290 lirayken 399 lira oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti 295 liradan 419 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 35 liradan 49 liraya çıktı. En ucuz geçiş ücretlerindeki artış oranı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yüzde 60, Osmangazi Köprüsü'nde yüzde 37.93, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yüzde 42.37, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise yüzde 40 oldu.

Tepki çeken zamlara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan ilginç bir savunma geldi. AKP’nin TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu "Kamuda bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu o düzenlemeyi yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zammı sosyal medya hesabından değerlendirdi. Şimşek paylaşımında "Köprü ve otoyollardaki son fiyat artışlarının yıllık enflasyona etkisinin yaklaşık 0,05 puan (taşımacılık maliyetleri kaynaklı tüm dolaylı etkiler dahil) ile sınırlı olacağını öngörüyoruz. Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız” ifadelerine yer verdi.

(AA)